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Лига чемпионов

«Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые с ноября 2019! «Мальме» разгромлен в Санкт-Петербурге

29 Сентября 2021 • 21:39 Комментировать (35)
Зенит
4:0
Мальмё
окончен

В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Мальме».

Протокол игры  
Зенит 4:0 Мальмё
(1:0) Claudinho III 9'    
(2:0) Кузяев Далер 49'    
(3:0) Сутормин Алексей 80'    
(4:0) Вендел Маркус 90'    
Крицюк Станислав Барриос Вилмар Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав Сутормин Алексей   84' (Кравцов Кирилл (   84') Кузяев Далер   75' (Азмун Сердар (   75') Вендел Маркус Дуглас Сантос   84' (Мостовой Андрей (   84') Малком Филипе Дзюба Артём   84' (Круговой Данил (   84') Claudinho III   75' (Ерохин Александр (   75')
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Ловрен Деян Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
Далин Юхан Ларссон Эрик Ахмедходжич Анел   53' Нильсен Лассе Брорссон Франц   86'   87' (Эйле Ноа (   87') Бергет Йо Инге Инносент Бонке   62' (Malik Abubakari (   62') Кристиансен Андерс Ракип Эрдаль   30'   55' (Ольссон Мартин (   55') Бирманчевич Велько   88' (Налич Ади (   88') Колак Антонио-Мирко   62' (Пенья Серхио (   62')
Запасные: Диавара Исмаэль Гваргис Питер Эльборг Мелкер Нанаси Себастьян
29 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Матч, в котором мы наконец ждали победу российского клуба на групповом этапе еврокубков. Но заранее праздновать никто не спешил. Да, «Зенит» играет дома. Да, «Мальме» не самая грозная сила европейского футбола. Да, восстановились все лидеры питерской атаки. Но вспомните, «Спартак» тоже считали явным фаворитом в игре против «Легии», а в итоге 0:1 и новая глава позора российского футбола в Европе.

Сердар Азмун восстановился, однако Сергей Семак атаку перекраивать не стал. Артём Дзюба возвышался на острие, а под ним расположилось бразильское трио – Малком, Клаудиньо, Венделл. Вильмар Барриос, об интересе к которому сообщил «Атлетико» закрывал опорную зону на пару с Далером Кузяевым. У шведов совсем без известных фамилий, разве что немного примелькался в Европе Йо-Инге Бергет.

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Лихо начал «Зенит», в первой же атаке заработав угловой усилиями Малкома. Правда, кросс Клаудиньо стал добычей Чолака, выигравшего ближнюю штангу. В следующей атаке «Зенит» накатился правым флангом и теперь уже Сутормин корнер заработал, но и тут подача не получилась опасной. Но быстрый гол всё же случился, причем вышел он чисто бразильским. Малком из центра отдал на Дугласа, тот в касание прострелил, а Клаудиньо завершил ударом в темп – 1:0. После гола игра успокоилась, а инициатива переметнулась к «Мальме».

Шведы стали накатываться неприятными атаками, покалывая «Зенит». А питерцы решили сыграть слишком спокойно, но зрителям в этот момент становилось наоборот тревожнее. Первый тайм завершился в довольно пешеходном темпе. На второй тайм последним вышел Малком, который и разогнал первую интересную атаку «Зенита». По левому краю бразилец отдал разрезающую передачу на Дугласа Сантоса, но этот прострел бразильца заблокировали – корнер.

Зато голевым стал угловой. Подача, суматоха, убойный замах Ракицкого и дальнейшая повторная подача, ставшая добычей Кузяева. Далер отличился ударом головой – 2:0. А через пару минут ситуация стала критической для «Мальме». Анел Ахмедходжич сыграл рукой, не позволив Далеру Кузяеву выйти один на один с Далином. Сидиропулос для начала показал жёлтую карточку, но после вмешательства VAR изменил своё решение на более суровое – красная карточка.

Embed from Getty Images

Игра после гола вновь притихла. Спокойно играл «Зенит», разродившись моментом только к 70-й минуте. На левом краю разыграли мяч бразильцы, Клаудиньо выпили классный навес, а Дзюба промахнулся с линии вратарской. Не стремился «Зенит» развивать своё преимущество (хотя соперник играл в меньшинстве), но третий мяч шведы всё-таки получили. За десять минут до конца матча Алексей Сутормин приблизился к штрафной площади «Мальме», не встретил сопротивления и шикарным ударом закрутил мяч в «шестерку». Красота! Совсем неприлично все стало на последней минуте компенсированного времени. Сердар Азмун влетел в штрафную площадь, сместился с правее и мощно пробил. Далин справился, однако добивание Вендела уже отразить не мог - 4:0.

Впервые с ноября 2019-го года «Зенит» победил в Лиге чемпионов и сразу разгром. Чемпион России легко обыграл «Мальме», сделав весомую заявку на плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё
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Комментарии (35)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
29 Сентября 2021 в 23:44
Бомжи так писают кипятком, будто они обыграли не Мальмё, а Ювентус. Причём на их поле.
SpaM
29 Сентября 2021 в 23:28
Искренне рады за игроков Мальме. Теперь они все обеспеченные ребята.
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 23:53
тя трёхтопорный штоли покусал или со спиритом опять носков красно-бледных накурились под корытом?))
Nicholais
29 Сентября 2021 в 22:41
Всех с победой! Буквально перед голом Сутормина подумал о том, что менять надо бразильцев - катали мяч пешком, только что не самбу танцевали )) А они меж тем, усыпили бдительность Шведов и позволили пробить Сутормину)) Ну и Вендел молодец. Да все молодцы. Ща вот глянем, что из себя Юве представляет...
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 22:29
ылнацка-фанфурик новый аккаунц спецом для такого случая завёл и сразу же спалился))
White_Shark
29 Сентября 2021 в 22:19
Ну-с, начнём свой подъем отсюда)) Молодцы, Питер! Достойно, качественно, мощно!) Да будет это примером всем последующим.
779
29 Сентября 2021 в 22:11
Круто!
Антидыня
29 Сентября 2021 в 22:09
Цэ нэ вмэрла РПЛа
JUMPER
29 Сентября 2021 в 22:18
ай...РэПэЭЛа пака в коме...но наверна скора ажывёть...)))
Милка.
29 Сентября 2021 в 21:56
Лишь бы они не использовали весь лимит забитых мячей
ингерман
29 Сентября 2021 в 22:13
ай папуша и ты здесь.. )))
Милка.
29 Сентября 2021 в 23:24
ну таки как можно пропустить первую победу рос клубов за N времени)))
JUMPER
29 Сентября 2021 в 22:21
ай..ни даждётися...))) апитит приходить во время пабед...))) а зинит шибка галоднай до пабед...)))
Милка.
29 Сентября 2021 в 23:22
твои слова да богу в уши))) извини за банальность)))
Баден
29 Сентября 2021 в 21:56
Очень молодчики!... ЗЕНИТ и всех СБГ с победой в ЛЧ!
Главное - звезду не словить...
ингерман
29 Сентября 2021 в 21:53
ай усех таборских и кто болел за сбг с победой!
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 21:54
брат Будулай уже ускакал штоль?
ингерман
29 Сентября 2021 в 21:57
ай брат он коня увел самово быстрага в округе.. теперь затормозить не успевает.. так и проносится мимо как молния.. )))
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 22:00
ай бабку Папушу не затоптал бы))
Будулай жив
29 Сентября 2021 в 22:03
Ахаха)))
ингерман
29 Сентября 2021 в 22:05
ай про бабушку папушу совсем жеж забыли.. слыхал только что брат наш яшенька последнюю ейную коронку золотую умыкнул когда она во сне зеванула.. поди кондратий ее тут же и схватил.. может проявица..
ай чую брат что здеся она недалече.. поточняк реинкарнировалась же - шалава.. в милку-подзаборную.. )))
Будулай жив
29 Сентября 2021 в 22:00
Ай конь быстрай, рубаха красная да берданка мощная!
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 22:02
ай прывэц брат,совсем редко заглядываешь в эту степь))
Будулай жив
29 Сентября 2021 в 22:04
Ай сейчас больше по электричкам работаю брат!)
Будулай жив
29 Сентября 2021 в 22:01
Ай нананэ брат!
Будулай жив
29 Сентября 2021 в 22:02
Палю из берданки брат!
JUMPER
29 Сентября 2021 в 22:07
ай на нэй ... табор уходить в неба вмести с зинитам...))) ай...заоблащныя дали...да степи бискрайнаи...)))ай...стриножили каней шведских...таперь табун багатай...)))
Урзюм
29 Сентября 2021 в 21:49
Хочу сказать всем резиновым изделиям, открывавшим тут на Зенит свои рыла, лошадиные морды, мусорские хавальники, паровозные топки и прочие дырки для ..... ЖРИТЕ ОБМОРОКИ, пусть ваши задницы сегодня треснут от досады, зубы раскрошаться от злобы, рожи перекривятся - ЗЕНИТ ПОБЕДИЛ, несмотря на все ваши визги, гавканье, ржание и пр.
Ну а от нормальных, адекватных и уважаемых болельщиков других клубов нашего чемпионата мы с удовольствием прием поздравление, не принимайте все вышенаписанное на свой счет.
Аристофан
29 Сентября 2021 в 22:05
Вот он, комментарий истинно Питерского интеллигента!
Nе gustа
29 Сентября 2021 в 22:09
ылнацка,ты?))
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