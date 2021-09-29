«Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые с ноября 2019! «Мальме» разгромлен в Санкт-Петербурге

В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Мальме».

Матч, в котором мы наконец ждали победу российского клуба на групповом этапе еврокубков. Но заранее праздновать никто не спешил. Да, «Зенит» играет дома. Да, «Мальме» не самая грозная сила европейского футбола. Да, восстановились все лидеры питерской атаки. Но вспомните, «Спартак» тоже считали явным фаворитом в игре против «Легии», а в итоге 0:1 и новая глава позора российского футбола в Европе.

Сердар Азмун восстановился, однако Сергей Семак атаку перекраивать не стал. Артём Дзюба возвышался на острие, а под ним расположилось бразильское трио – Малком, Клаудиньо, Венделл. Вильмар Барриос, об интересе к которому сообщил «Атлетико» закрывал опорную зону на пару с Далером Кузяевым. У шведов совсем без известных фамилий, разве что немного примелькался в Европе Йо-Инге Бергет.

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Лихо начал «Зенит», в первой же атаке заработав угловой усилиями Малкома. Правда, кросс Клаудиньо стал добычей Чолака, выигравшего ближнюю штангу. В следующей атаке «Зенит» накатился правым флангом и теперь уже Сутормин корнер заработал, но и тут подача не получилась опасной. Но быстрый гол всё же случился, причем вышел он чисто бразильским. Малком из центра отдал на Дугласа, тот в касание прострелил, а Клаудиньо завершил ударом в темп – 1:0. После гола игра успокоилась, а инициатива переметнулась к «Мальме».

Шведы стали накатываться неприятными атаками, покалывая «Зенит». А питерцы решили сыграть слишком спокойно, но зрителям в этот момент становилось наоборот тревожнее. Первый тайм завершился в довольно пешеходном темпе. На второй тайм последним вышел Малком, который и разогнал первую интересную атаку «Зенита». По левому краю бразилец отдал разрезающую передачу на Дугласа Сантоса, но этот прострел бразильца заблокировали – корнер.

Зато голевым стал угловой. Подача, суматоха, убойный замах Ракицкого и дальнейшая повторная подача, ставшая добычей Кузяева. Далер отличился ударом головой – 2:0. А через пару минут ситуация стала критической для «Мальме». Анел Ахмедходжич сыграл рукой, не позволив Далеру Кузяеву выйти один на один с Далином. Сидиропулос для начала показал жёлтую карточку, но после вмешательства VAR изменил своё решение на более суровое – красная карточка.

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Игра после гола вновь притихла. Спокойно играл «Зенит», разродившись моментом только к 70-й минуте. На левом краю разыграли мяч бразильцы, Клаудиньо выпили классный навес, а Дзюба промахнулся с линии вратарской. Не стремился «Зенит» развивать своё преимущество (хотя соперник играл в меньшинстве), но третий мяч шведы всё-таки получили. За десять минут до конца матча Алексей Сутормин приблизился к штрафной площади «Мальме», не встретил сопротивления и шикарным ударом закрутил мяч в «шестерку». Красота! Совсем неприлично все стало на последней минуте компенсированного времени. Сердар Азмун влетел в штрафную площадь, сместился с правее и мощно пробил. Далин справился, однако добивание Вендела уже отразить не мог - 4:0.

Впервые с ноября 2019-го года «Зенит» победил в Лиге чемпионов и сразу разгром. Чемпион России легко обыграл «Мальме», сделав весомую заявку на плей-офф Лиги Европы.