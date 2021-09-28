Семак: «Вся атакующая линия «Мальмё» очень квалифицированная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Мальмё».

- Впереди игра с «Мальмё». Шведский клуб не так знаменит в России как «Челси» и «Ювентус». В чем его сильные стороны?

- Прежде всего, команда много забивает. Что касается силы команды, то путь в квалификации, который пришлось пройти «Мальмё», говорит о многом. Они обыграли «Глазго Рейнджерс», причем выездной матч складывался очень непросто, в меньшинстве команда обыграла «Рейнджерс». Плюс «Лудогорец», который, мы знаем, очень крепкая команда. Обе команды удалось пройти, это говорит о силе «Мальмё». Команда очень организованная и опытная. Она достаточно хорошо укомплектована, поэтому нас ждут очень сложные матчи.

- Действительно, «Мальмё» прошел четыре раунда квалификации. Означает ли это, что никого не должно вводить разгромное поражение от «Ювентуса», и что не будет у «Зенита» завтра легкой прогулки?

- Во-первых, это «Ювентус», и так сложился матч. Я думаю, по той игре, которая была, «Мальмё» играл активно. Были и свои шансы, но «Ювентус» - команда более мастеровитая, и в этом конкретно матче оказалась еще более удачливее. Конечно, забив один и второй мяч, гораздо проще было играть «Ювентусу», но сам матч, по ходу игры, по тому, как он начинался, был очень непростым для «Ювентуса».

- Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон в прошлом яркий и результативный нападающий, забивший более 200 голов за карьеру. Как это отражается на игре команды, можно ли персонально кого-то выделить в составе шведов?

- Я думаю, это напрямую отражается, раз команда - лидер по количеству забитых мячей в чемпионате Швеции, плюс лучшая разница у команды. Она забивает много, играет достаточно агрессивно, высоко, старается, у нее получается много создавать, у нее очень неплохие нападающие. Выделять можно многих, потому что есть игроки с большим опытом и более молодые, которые, может быть, не так известны пока, но в целом вся атакующая линия очень квалифицированная, отсюда и то количество мячей, которые они забивают.