Кузяев: «Зенит» одержал долгожданную победу

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на победу команды в поединке Лиги чемпионов с «Мальмё». Питерский клуб забил в ворота соперника четыре безответных мяча.

Кузяев отметил, что «Зенит» одержал долгожданную победу. Игрок не считает, что она была лёгкой.

«Привык играть каждые три-четыре дня, не первый год играем. С оптимизмом смотрю на предстоящие матчи. Надеюсь, сил хватит до декабря», — цитирует футболиста пресс-служба питерского клуба.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам - 24:11, в створ – 9:3, угловые – 10:0.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.