Семак: «Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Питерский клуб забил в ворота соперника четыре гола.

Он отметил, что после удаления у соперника его команде стало играть гораздо легче. Семак поздравил болельщиков с победой.

«Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления», — цитирует Семака Sport24.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам - 24:11, в створ – 9:3, угловые – 10:0.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.