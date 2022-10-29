Бензема не травмирован, но чувствует дискомфорт

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет команде в ближайших матчах.

Как уже сообщалось, форвард не тренировался в субботу и не появится на поле в предстоящем матче чемпионата Испании против «Жироны», а также с высокой вероятностью пропустит встречу Лиги чемпионов против «Селтика». По обновлённой информации от испанских СМИ, 34-летний француз не получал травму, но чувствует дискомфорт, поэтому предпочитает приберечь силы, чтобы не рисковать здоровьем в преддверии чемпионата мира в Катаре.

В активе Карима Бензема шесть забитых мячей и одна результативная передача в 11 поединках нынешней кампании.