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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема не травмирован, но чувствует дискомфорт

29 Октября 2022 • 23:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.22 X 6.40 2 13.00
Через 17 ч. 57 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не поможет команде в ближайших матчах.

Как уже сообщалось, форвард не тренировался в субботу и не появится на поле в предстоящем матче чемпионата Испании против «Жироны», а также с высокой вероятностью пропустит встречу Лиги чемпионов против «Селтика». По обновлённой информации от испанских СМИ, 34-летний француз не получал травму, но чувствует дискомфорт, поэтому предпочитает приберечь силы, чтобы не рисковать здоровьем в преддверии чемпионата мира в Катаре.

В активе Карима Бензема шесть забитых мячей и одна результативная передача в 11 поединках нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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