Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем

Мадридский «Реал» больше не претендует на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации от Diario AS, француз не перейдёт на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие годы.

В данный момент главной трансферной целью «Реала» является молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, на которого претендует также ряд других клубов из Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Беллингем следующим летом желает перейти именно в мадридский «Реал», так как с детства мечтал выступать за эту команду.

Напомним, Мбаппе этим летом мог оказаться в «королевском клубе», но в итоге решил остаться в «ПСЖ» и продлил с клубом контракт.