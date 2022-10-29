Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем

29 Октября 2022 • 11:02 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.10 X 10.50 2 26.00
Через 6 ч. 8 мин.

Мадридский «Реал» больше не претендует на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации от Diario AS, француз не перейдёт на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие годы.

В данный момент главной трансферной целью «Реала» является молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, на которого претендует также ряд других клубов из Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Беллингем следующим летом желает перейти именно в мадридский «Реал», так как с детства мечтал выступать за эту команду.

Напомним, Мбаппе этим летом мог оказаться в «королевском клубе», но в итоге решил остаться в «ПСЖ» и продлил с клубом контракт.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бохум Бохум
1.83 3.90 4.20
Видео
29.10.22 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер Л Байер Л
1.92 3.90 3.80
Видео
29.10.22 в 16:30
Бавария Бавария
Майнц Майнц
1.28 6.60 9.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Штуттгарт Штуттгарт
Аугсбург Аугсбург
2.47 3.45 2.90
Видео
29.10.22 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия Д Боруссия Д
3.35 3.90 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:16 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Очень рад, что Алле вернулся к тренировкам»
11:02 · Германия. Бундеслига
Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем
10:27 · Германия. Бундеслига
Сёмин считает, что Черчесов может возглавить клуб из Бундеслиги
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гакпо на прошлой неделе просматривали скауты четырёх европейских грандов
09:26 · Германия. Бундеслига
Госенс может сменить «Интер» на клуб Бундеслиги
08:51 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн оценил перспективы «Барселоны» в Лиге Европы
28 Октября
23:35 · Германия. Бундеслига
«Вердер» дожал «Герту» в концовке
21:52 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Майнц»: прогноз на матч чемпионата Германии – 29 октября 2022
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган не интересен «Баварии»
12:49 · Германия. Бундеслига
Рауль отказался возглавить «Шальке»
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за молодого таланта из «Байера»
09:05 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Баварии» может возглавить «Ривер Плейт»
27 Октября
23:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обращалась к агентам Хаверца слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб
20:38 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Нойер сможет вернуться на поле
Все новости
Рекомендуем