Бензема и Вальверде должны вернуться в строй к матчу с «Жироной»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема и полузащитник Федерико Вальверде должны вернуться в строй своей команды к матчу с «Жироной» в чемпионате Испании, который состоится на выходных. Об этом сообщает издание Diario AS.

Отметим, что Бензема и Вальверде не помогут мадридскому «Реалу» из-за травм в сегодняшнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

Вальверде в этом сезоне забил уже 6 голов за мадридский Реал в чемпионате Испании. На счету Бензема 5 забитых мячей в турнире. Француз недавно получил «Золотой мяч» за свои заслуги в прошлом сезоне.