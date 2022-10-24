Анчелотти поделился мыслями об игроках, избегающих травм перед ЧМ-2022

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как относится к игрокам, которые не выкладываются перед чемпионатом мира.

В преддверии мундиаля, который состоится с ноября по декабрь в Катаре, журналисты задают наставникам клубных команд вопросы о том, не берегут ли себя их игроки перед важнейшим турниром со сборной.

«Боязнь травм перед чемпионатом мира? Послушайте, очевидно, что если ты боишься получить травмы и пытаешься сделать всё, чтобы этого избежать, то тебе нужно сидеть дома на диване», – заявил итальянский наставник.

Во вторник «сливочные» сыграют против немецкого «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов, а воскресенье примут в родных стенах «Жирону» в чемпионате Испании.