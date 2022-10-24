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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти поделился мыслями об игроках, избегающих травм перед ЧМ-2022

24 Октября 2022 • 20:10 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как относится к игрокам, которые не выкладываются перед чемпионатом мира.

В преддверии мундиаля, который состоится с ноября по декабрь в Катаре, журналисты задают наставникам клубных команд вопросы о том, не берегут ли себя их игроки перед важнейшим турниром со сборной.

«Боязнь травм перед чемпионатом мира? Послушайте, очевидно, что если ты боишься получить травмы и пытаешься сделать всё, чтобы этого избежать, то тебе нужно сидеть дома на диване», – заявил итальянский наставник.

Во вторник «сливочные» сыграют против немецкого «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов, а воскресенье примут в родных стенах «Жирону» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Чемпионат Мира
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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