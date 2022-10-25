Бензема: «Современная молодёжь хочет только забивать голы, это неправильно»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема раскритиковал то, как обучают молодых игроков в академиях. Француз считает неправильным то, что юные футболисты хотят только забивать голы.

«Я думаю, молодых игроков неправильно тренируют. Современная молодёжь хочет только забивать голы, это неправильно. Футбол – это не только забитые голы», – цитирует Бензема Madrid Xtra.

Недавно Бензема получил «Золотой мяч», который продлил его пребывание в мадридском «Реале» до 2024 года. В данный момент француз залечивает травму, которую получил на тренировке в начале недели.

На счету Карима 5 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.