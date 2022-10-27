Игрок «Жироны» Гарсия – о матче с «Реалом»: «Мы действительно не знаем, как нам победить»

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия прокомментировал предстоящий матч своей команды с мадридским «Реалом».

«Мы действительно не знаем, как нам победить. Создаётся ощущение, что, даже когда Винисиус, Бензема или кто-либо ещё находится не в лучшей форме, то он всё равно может положить мяч в сетку ворот», - приводит слова Гарсии Marca.

Футболист отметил, что команда будет стремиться продемонстрировать идеальный футбол для того, чтобы иметь возможность сыграть с мадридским коллективом хотя бы вничью.

Матч «Реал» - «Жирона» состоится 30 октября в 18:15.