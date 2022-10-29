Анчелотти опроверг информацию, что Родриго не сыграет с «Жироной»

Главный тренер мадридский «Реал» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что нападающий Родриго не сыграет в матче с «Жироной». Напомним, ранее журналист Хави Эрраес заявил, что бразилец не примет участие в завтрашнем поединке из-за проблем с желудком.

«Родриго сыграет завтра. Бензема не тренировался с нами и пропустит матч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Таким образом, Родриго завтра вновь сыграет на позиции центрального нападающего, так как основной форвард Карим Бензема до сих пор не восстановился после травмы, пропустив два последних матча против «Севильи» и «РБ Лейпцига».