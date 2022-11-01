Кроос высказался о первом удалении в карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о первой красной карточке в карьере, которую немец получил в игре Ла Лиги против «Жироны».

«Я провёл много матчей до первого удаления в карьере. Мне пришлось пойти на риск, чтобы остановить игрока. Я попытался слегка его задеть, но арбитр дал мне вторую жёлтую карточку», — цитирует немецкого хавбека издание Mundo Deportivo. Игрок также поделился мнением относительно домашней ничьи, заявив, что команда контролировала ситуацию после забитого мяча, поэтому ничего критичного в таком исходе Тони не видит.

Что интересно, это удаление стало первым для Крооса в 741 игре на профессиональном уровне.

