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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде сегодня не тренировался с «Реалом»

28 Октября 2022 • 14:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.80 2 14.00
30.10 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде не тренировался сегодня со своей командой. Об этом сообщает Madrid Xtra. Футболист ещё не полностью восстановился после повреждения.

Напомним, Вальверде из-за травмы пропустил последний матч своей команды в Лиге чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига», который «королевский клуб» проиграл на выезде со счётом 2:3.

Таким образом, Вальверде вряд ли сыграет на выходных в чемпионате Испании против «Жироны». Также под сомнением находится участие в матче Луки Модрича и Карима Бензема.

На счету Вальверде в нынешнем сезоне 6 голов и одна результативная передача в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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