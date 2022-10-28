Вальверде сегодня не тренировался с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде не тренировался сегодня со своей командой. Об этом сообщает Madrid Xtra. Футболист ещё не полностью восстановился после повреждения.

Напомним, Вальверде из-за травмы пропустил последний матч своей команды в Лиге чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига», который «королевский клуб» проиграл на выезде со счётом 2:3.

Таким образом, Вальверде вряд ли сыграет на выходных в чемпионате Испании против «Жироны». Также под сомнением находится участие в матче Луки Модрича и Карима Бензема.

На счету Вальверде в нынешнем сезоне 6 голов и одна результативная передача в Ла Лиге.