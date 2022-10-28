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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рауль отказался возглавить «Шальке»

28 Октября 2022 • 12:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.80 2 14.00
30.10 18:15

Бывший нападающий гельзенкирхенского «Шальке» Рауль Гонсалес отказался занимать пост главного тренера команды. По информации от Marca, испанский специалист отверг эту возможность и решил продолжить тренировать «Реал Кастилью».

Напомним, после ухода из мадридского «Реала» в 2010 году, Рауль присоединился именно к «Шальке». В своём дебютном сезоне за «горняков» испанец помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где сильнее оказался «Манчестер Юнайтед».

В итоге вакантный пост главного тренера «Шальке» занял Томас Райс, который заменил уволенного Маттиаса Крейцера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шальке 04 Рауль Гонсалес
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