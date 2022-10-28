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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый контракт Винисиуса вступил в силу, хотя об этом не объявляли официально слухи

28 Октября 2022 • 00:59 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, по данным источника, уже давно отрабатывает свой новый контракт.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2024 года, и «Реал» до сих пор не объявил о подписании нового долгосрочного договора с бразильской звездой, чего давно ожидали в испанских СМИ. По информации Diario AS, несмотря на тишину со стороны «сливочных», Винисиус ещё с лета получает зарплату по новому контракту – на значительно более выгодных условиях, чем в предыдущих сезонах.

В активе 22-летнего футболиста восемь забитых мячей и пять голевых передач в 17 поединках за команду Карло Анчелотти в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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