Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, по данным источника, уже давно отрабатывает свой новый контракт.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2024 года, и «Реал» до сих пор не объявил о подписании нового долгосрочного договора с бразильской звездой, чего давно ожидали в испанских СМИ. По информации Diario AS, несмотря на тишину со стороны «сливочных», Винисиус ещё с лета получает зарплату по новому контракту – на значительно более выгодных условиях, чем в предыдущих сезонах.

В активе 22-летнего футболиста восемь забитых мячей и пять голевых передач в 17 поединках за команду Карло Анчелотти в нынешней кампании.