Ольмо назвал своего любимого игрока «Реала»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге чемпионов против мадридского «Реала». Испанец назвал своего любимого игрока в составе «королевского клуба».

«Любимый футболист «Реала»? Мне нравится Лука Модрич. Он невероятный игрок. Мне нравится всё, что с ним связано. Он один из моих любимых игроков. У него молодое тело с мышление ветерана. Лука всё делает правильно на поле», – цитирует Diario AS.

Ольмо в нынешнем сезоне отметился за «РБ Лейпциг» двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Лука Модрич пропустит матч с «быками» в Лиге чемпионов из-за травмы.