Бензема под сомнением на матч с «Селтиком»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вряд ли успеет восстановиться к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». По информации от Relevo, француз находится под сомнением на матч против «кельтов».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Бензема не примет участие в завтрашней игре чемпионата Испании против «Жироны». Место француза в центре нападения займёт Родриго, на счету которого уже 4 гола и 4 результативные передачи в Ла Лиге.

Бензема до травмы забивал в двух матчах подряд в чемпионате. Недавно француз получил свой первый в карьере «Золотой мяч».