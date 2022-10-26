Вернер: «Приятно обыграть такой великий клуб, как «Реал»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер поделился впечатлениями от победы своей команды в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» со счётом 3:2. Напомним, форвард забил третий гол «быков» в ворота «королевского клуба».

«Реал» Мадрид – великий клуб. Всегда приятно обыграть команду таких масштабов», – заявил Вернер в интервью после матча.

Теперь для выхода в стадию плей-офф «РБ Лейпцигу» необходимо лишь не проиграть на выезде донецкому «Шахтёру». В случае поражения, в ⅛ финала отправятся именно «горняки» из-за преимущества по очным встречам.

В первом круге «Шахтёр» обыграл «РБ Лейпциг» на выезде со счётом 1:4, после чего «быки» уволили Доменико Тедеско с поста главного тренера.