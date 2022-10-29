Родриго не сыграет против «Жироны»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не примет участие в завтрашнем матче чемпионата Испании против «Жироны». Об этой информации посредством социальных сетей сообщил журналист Хави Эрраес.

Причина, по которой Родриго пропустит матч – проблемы с желудком. По сведениям источника, бразильца рвало всю прошлую ночь, поэтому главный тренер Карло Анчелотти решил дать ему время на выздоровление.

Так как Родриго в отсутствии Бензема играл на позиции нападающего, пока неизвестно, кто займёт это амплуа в завтрашнем матче. У Анчелотти два варианта – Эден Азар или Мариано Диас.