Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин не уверен в своём будущем в лондонском клубе.

Корейский футболист давно утвердился в статусе одной из главных звёзд «шпор», и теперь, как информирует журналист Кристофер Михель, подумывает о следующем карьерном шаге. За ситуацией следит мадридский «Реал», чей наставник Карло Анчелотти является большим поклонником таланта 30-летнего форварда.

В текущем сезоне Сон Хынмин стал автором пяти забитых мячей и двух результативных передач в 16 поединках за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.