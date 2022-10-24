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Сон задумался об уходе из «Тоттенхэма», игрок интересен испанскому топ-клубу слухи

24 Октября 2022 • 20:17 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
1 5.10 X 3.95 2 1.65
29.10 17:00

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин не уверен в своём будущем в лондонском клубе.

Корейский футболист давно утвердился в статусе одной из главных звёзд «шпор», и теперь, как информирует журналист Кристофер Михель, подумывает о следующем карьерном шаге. За ситуацией следит мадридский «Реал», чей наставник Карло Анчелотти является большим поклонником таланта 30-летнего форварда.

В текущем сезоне Сон Хынмин стал автором пяти забитых мячей и двух результативных передач в 16 поединках за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Сон Хынмин
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