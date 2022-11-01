Кроос оценил шансы взять шесть титулов в этом сезоне

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос оценил шансы «сливочных» взять все шесть трофеев по итогам текущей кампании.

«Шесть трофеев за сезон? Было бы неплохо. Я умею считать до шести, это не проблема. Мы хотим победить и знаем, что это реалистично. Мы готовы составить конкуренцию остальным клубам, в чём нет никаких сомнений», — приводит слова чемпиона мира издание Mundo Deportivo.

Также полузащитник рассказал о настрое коллектива на финальный поединок групповой стадии Лиги чемпионов против «Селтика», отметив, что все игроки «Реала» хотят завершить осеннюю часть на высокой ноте.

Путь за всеми титулами сезона у «королевского» клуба пока идёт успешно. Подопечные Карло Анчелотти выиграли Суперкубок УЕФА, а в Ла Лиге мадридская команда находится на первом месте.

