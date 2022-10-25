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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Зимой клуб может продлить контракт с Асенсио»

25 Октября 2022 • 10:37 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что полузащитник Марко Асенсио всё ещё может остаться в команде. Действующее соглашение испанского хавбека с «королевским клубом» истекает в конце сезона.

«Асенсио знает, чего мы от него хотим. Думаю, во время зимней паузы клуб может обсудить с ним новый контракт. Марко проделывает отличную работу, хотя не играет стабильно в основе», – заявил Анчелотти.

В услугах Асенсио заинтересованы несколько топ-клубов. Следующим летом футболист на правах свободного агента может подписать контракт с итальянским «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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