Анчелотти: «Зимой клуб может продлить контракт с Асенсио»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что полузащитник Марко Асенсио всё ещё может остаться в команде. Действующее соглашение испанского хавбека с «королевским клубом» истекает в конце сезона.

«Асенсио знает, чего мы от него хотим. Думаю, во время зимней паузы клуб может обсудить с ним новый контракт. Марко проделывает отличную работу, хотя не играет стабильно в основе», – заявил Анчелотти.

В услугах Асенсио заинтересованы несколько топ-клубов. Следующим летом футболист на правах свободного агента может подписать контракт с итальянским «Миланом».