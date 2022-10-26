Анчелотти: «Куртуа считает, что «Реалу» не хватало скорости? Это его мнение»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова голкипера Тибо Куртуа, который ранее назвал свои причины поражения от «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов. Бельгиец считает, что «королевскому клубу» не хватило скорости во вчерашней игре.

«Куртуа считает, что «Реалу» не хватало скорости? Это его мнение, мне нечего к этому добавить», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, поражение от «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов стало для мадридского «Реала» первым в этом сезоне. До этого «королевский клуб» выиграл почти все свои матчи, лишь однажды сыграв вничью с «Осасуной».