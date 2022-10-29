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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал о планах «Реала» на зимнее трансферное окно

29 Октября 2022 • 15:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.22 X 6.40 2 13.00
30.10 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах испанского клуба на зимнее трансферное окно.

По словам итальянского специалиста, «сливочные» пока не собираются усиливаться новыми футболистами.

«Что касается зимних трансферов, мы в этом не заинтересованы. Состав останется прежним до конца сезона», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Барселону» на три очка. Свой следующий матч «сливочные» проведут завтра, 30 октября, против «Жироны». Начало — в 18:15 по московскому времени.  

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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