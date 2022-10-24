Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич может не восстановиться к матчу с «Жироной»

24 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.25 X 6.20 2 11.50
30.10 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может не восстановиться к ближайшему матчу своей команды в чемпионате Испании против «Жироны». Об этом сообщает издание Relevo.

Напомним, полузащитник пропустит матч в середине недели против «РБ Лейпцига», который состоится в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хорват страдает из-за мышечного дискомфорта.

В стане мадридского «Реала» не хотят рисковать здоровьем возрастного хорвата, поэтому его возвращение на поле не будут форсировать. В конце сезона у полузащитника заканчивается контракт с «королевским клубом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Жирона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.10.22 в 22:00
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1.69 3.70 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
15:49 · Испания. Ла Лига
Лапорта хотел сделать Пирло главным тренером «Барселоны» вместо Хави
15:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена расстаться с Кесси зимой
14:27 · Испания. Ла Лига
Модрич может не восстановиться к матчу с «Жироной»
13:58 · Испания. Ла Лига
Бензема и Вальверде должны вернуться в строй к матчу с «Жироной»
13:03 · Германия. Бундеслига
Ольмо назвал своего любимого игрока «Реала»
12:56 · Италия. Серия А
Асенсио решил, где хочет продолжить карьеру
11:56 · Испания. Ла Лига
Президент «Лиона»: «Бензема - легенда футбола и пример для других поколений»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов поделился эмоциями после комментирования игры «Барселоны»
10:48 · Испания. Ла Лига
Хави: «Всегда хотел, чтобы Дембеле продлил свой контракт»
10:12 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Кажется, мы видим старого Гризманна»
09:59 · Италия. Серия А
Милик не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч»
09:58 · Испания. Ла Лига
Сампаоли: «Думаю, «Реал» не по делу забил свой второй гол» 1
09:53 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не понимают, почему в сборной Испании игнорируют Начо
09:47 · Испания. Ла Лига
Перес надеется, что Кроос продлит свой контракт с «Реалом»
08:43 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем