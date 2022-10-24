Модрич может не восстановиться к матчу с «Жироной»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может не восстановиться к ближайшему матчу своей команды в чемпионате Испании против «Жироны». Об этом сообщает издание Relevo.

Напомним, полузащитник пропустит матч в середине недели против «РБ Лейпцига», который состоится в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хорват страдает из-за мышечного дискомфорта.

В стане мадридского «Реала» не хотят рисковать здоровьем возрастного хорвата, поэтому его возвращение на поле не будут форсировать. В конце сезона у полузащитника заканчивается контракт с «королевским клубом».