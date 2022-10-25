Бензема: «Не знаю, чем буду заниматься после футбола»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что пока не знает, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры. Напомним, после выигранного «Золотого мяча» контракт француза с «королевским клубом» автоматически продлился до окончания сезона-2023/24.

«Чем я буду заниматься после в футбола? Пока не знаю. Возможно, я буду помогать учиться молодым игрокам. Я хочу, чтобы они понимали, что футбол – это нечто большее, чем просто забитые голы», – цитирует Бензема Madrid Xtra.

Напомним, Бензема не поможет «Реалу» в ближайшем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Перед матчем с «Севильей» француз получил травму на тренировке.