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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «Не знаю, чем буду заниматься после футбола»

25 Октября 2022 • 15:49 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что пока не знает, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры. Напомним, после выигранного «Золотого мяча» контракт француза с «королевским клубом» автоматически продлился до окончания сезона-2023/24.

«Чем я буду заниматься после в футбола? Пока не знаю. Возможно, я буду помогать учиться молодым игрокам. Я хочу, чтобы они понимали, что футбол – это нечто большее, чем просто забитые голы», – цитирует Бензема Madrid Xtra.

Напомним, Бензема не поможет «Реалу» в ближайшем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Перед матчем с «Севильей» француз получил травму на тренировке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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