Перес надеется, что Кроос продлит свой контракт с «Реалом»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес надеется, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с командой. Напомним, соглашение немца с «королевским клубом» истекает в конце сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент команды Флорентино Перес действительно хочет оставить игрока в составе, даже несмотря на возраст. Тем не менее, полузащитник примет решение основываясь не только на спортивных интересах, а и на приоритетах своей личной жизни.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил мнение, что Кроос останется в команде в следующем сезоне. Немец выступает за «сливочных» с 2014 года, когда перешёл из мюнхенской «Баварии».