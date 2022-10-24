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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сампаоли: «Думаю, «Реал» не по делу забил свой второй гол»

24 Октября 2022 • 09:58 Комментировать (1)
Севилья
...
Райо Вальекано
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29.10 19:30

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями о результате матча против мадридского «Реала», который закончился победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Думаю, «Реал» не по делу забил свой второй гол. Этот мяч не вытекал из логики, но «Реал» есть «Реал», – подытожил аргентинец на пресс-конференции после матча.

Напомним, Сампаоли лишь недавно вернулся на пост главного тренера «Севильи». Команда в данный момент располагается на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на одно очко.

В прошлом сезоне Сампаоли возглавлял французский «Марсель», с которым финишировал на второй строчке в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Хорхе Сампаоли
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СЕВИЛЬЯ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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Комментарии (1)
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Sergey999
24 Октября 2022 в 10:18
Конечно не по делу, в первом тайме должен был забивать еще минимум 2
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