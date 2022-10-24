Сампаоли: «Думаю, «Реал» не по делу забил свой второй гол»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями о результате матча против мадридского «Реала», который закончился победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Думаю, «Реал» не по делу забил свой второй гол. Этот мяч не вытекал из логики, но «Реал» есть «Реал», – подытожил аргентинец на пресс-конференции после матча.

Напомним, Сампаоли лишь недавно вернулся на пост главного тренера «Севильи». Команда в данный момент располагается на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на одно очко.

В прошлом сезоне Сампаоли возглавлял французский «Марсель», с которым финишировал на второй строчке в Лиге 1.