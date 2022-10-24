Модрич: «Очевидно, что предстоящий чемпионат мира – мой последний турнир со сборной»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что не рассчитывает сыграть на крупных турнирах после чемпионата мира в Катаре.

37-летний футболист играет ключевую роль как в составе «сливочных», так и в национальной команде, но уже готовится к скорому уходу из сборной.

«Я знаю, что нахожусь в преклонном для футбола возрасте, и очевидно, что чемпионат мира в Катаре – моё последнее крупное соревнование в составе сборной Хорватии», – цитирует звёздного хавбека официальный сайт Кубка мира.

Лука Модрич отыграл 154 матча за сборную своей страны, отметившись 23 голами.