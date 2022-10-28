«Реал», скорее всего, продлит контракт с Модричем

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с большой долей вероятности останется в «королевском клубе» и на следующий сезон. Напомним, что действующее соглашение хорвата с командой Карло Анчелотти истекает по окончанию нынешней кампании.

Если верить испанскому изданию Diario AS, в руководстве «Реала» в данный момент настроены предложить Модричу контракт сроком ещё на один сезон. Лука чувствует, что пока может выступать на самом высоком уровне, поэтому готов принять предложение.

Модрич в данный момент залечивает травму, из-за которой может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Жироны».