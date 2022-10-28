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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал», скорее всего, продлит контракт с Модричем

28 Октября 2022 • 11:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.80 2 14.00
30.10 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с большой долей вероятности останется в «королевском клубе» и на следующий сезон. Напомним, что действующее соглашение хорвата с командой Карло Анчелотти истекает по окончанию нынешней кампании.

Если верить испанскому изданию Diario AS, в руководстве «Реала» в данный момент настроены предложить Модричу контракт сроком ещё на один сезон. Лука чувствует, что пока может выступать на самом высоком уровне, поэтому готов принять предложение.

Модрич в данный момент залечивает травму, из-за которой может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Жироны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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