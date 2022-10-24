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Чемпионат Германии. Бундеслига

Куртуа отметил вклад Нойера в развитие футбола

24 Октября 2022 • 21:20 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о достижениях коллеги по амплуа.

По словам бельгийца, именно смелая манера игры Мануэля Нойера изменила роль вратаря в современном футболе.

«Самые серьёзные изменения в этом компоненте – заслуга Нойера. То, как он сыграл на чемпионате мире 2014 года, оказало огромное влияние на дальнейшее развитие футбола – вратарь перестал быть человеком, которому достаточно просто отбивать мячи», – цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 36-летний Мануэль Нойер провёл 13 поединков за «Баварию», пропустив 11 голов. Капитан мюнхенцев не принял участия в последних матчах команды из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Мануэль Нойер Тибо Куртуа
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БАВАРИЯ МАЙНЦ
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