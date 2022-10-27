Кроос: «Вальверде может достичь чего угодно, если продолжит в том же духе»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в восторге от игры своего товарища по команде.

24-летний уругваец считается одним из главных открытий нынешнего сезона в европейском футболе, и Кроос утверждает, что все успехи хавбека, вероятно, ещё впереди: «Если Феде продолжит играть в том же духе, то у него не будет никакого потолка – он сможет достичь любых высот. Даже в ситуациях, когда он не знает, как распорядиться мячом, находясь под давлением, он просто бьёт по воротам – и забивает. Я большой поклонник его игры», – заявил опытный немецкий футболист.

В нынешней кампании Федерико Вальверде забил семь мячей и дважды ассистировал в 16 матчах за «сливочных».