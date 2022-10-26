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Асенсио планирует остаться в «Реале»

26 Октября 2022 • 22:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.60 2 13.00
30.10 18:15

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио не собирается менять клубную прописку.

Согласно появившимся недавно слухам, 26-летний футболист решил покинуть «Реал», так и не договорившись с клубом о новом контракте. По информации AS, информация не соответствует действительности: Асенсио хотел бы остаться в «Реале» и с высокой вероятностью подпишет предложенный ему трёхлетний контракт без значительного повышения зарплаты.

Нынешнее соглашение Марко Асенсио со «сливочными» действует до лета 2023 года. В минувшее трансферное окно испанец был интересен «Милану» и лондонскому «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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