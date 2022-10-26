Асенсио планирует остаться в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио не собирается менять клубную прописку.

Согласно появившимся недавно слухам, 26-летний футболист решил покинуть «Реал», так и не договорившись с клубом о новом контракте. По информации AS, информация не соответствует действительности: Асенсио хотел бы остаться в «Реале» и с высокой вероятностью подпишет предложенный ему трёхлетний контракт без значительного повышения зарплаты.

Нынешнее соглашение Марко Асенсио со «сливочными» действует до лета 2023 года. В минувшее трансферное окно испанец был интересен «Милану» и лондонскому «Арсеналу».