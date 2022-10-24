Рюдигер прокомментировал возможный уход Крооса из «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о намерении Тони Крооса завершить карьеру.

Контракт хавбека «сливочных» истекает летом 2023 года, и 32-летний игрок всерьёз подумывает о завершении игровой карьеры.

«Тони – живая легенда «Реала», все в клубе относятся к нему с огромным уважением. Ему нравится играть в футбол, он всегда выглядит счастливым, но решение о его будущем, конечно, принимать только ему самому», – заявил Рюдигер.

По данным различных источников, в «Реале» надеются убедить Крооса продлить истекающее соглашение, но полузащитник сделает свой выбор позднее.