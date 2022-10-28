Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс

Саиф Руби, агент защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера, 23 ноября должен явиться в суд для разбирательства по уголовному делу. По информации от журналиста Сэми Мокбела, полиция Великобритании выяснила, что агентом, шантажировавшим бывшего спортивного директора «Челси» Марину Грановскую по электронной почте был именно Руби.

Саиф требовал у Марины деньги, которые клуб якобы задолжал его клиенту Рюдигеру. После того, как Грановская уже покинула пост спортивного директора «Челси», то получила от Руби письмо с угрозами и шантажом.

Напомним, летом Рюдигер ушёл из «Челси» на правах свободного агента и подписал контракт с мадридским «Реалом».