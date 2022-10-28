Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс

28 Октября 2022 • 09:46 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 2.95 X 3.30 2 2.45
29.10 17:00

Саиф Руби, агент защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера, 23 ноября должен явиться в суд для разбирательства по уголовному делу. По информации от журналиста Сэми Мокбела, полиция Великобритании выяснила, что агентом, шантажировавшим бывшего спортивного директора «Челси» Марину Грановскую по электронной почте был именно Руби.

Саиф требовал у Марины деньги, которые клуб якобы задолжал его клиенту Рюдигеру. После того, как Грановская уже покинула пост спортивного директора «Челси», то получила от Руби письмо с угрозами и шантажом.

Напомним, летом Рюдигер ушёл из «Челси» на правах свободного агента и подписал контракт с мадридским «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Саиф Руби Антонио Рюдигер Марина Грановская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
09:46 · Англия. Премьер-лига
Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на форварда «Зальцбурга»
08:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с испанскими грандами за полузащитника сборной Бразилии
07:39 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о ножевом ранении игрока «Арсенала»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может продлить контракт с «Манчестер Сити» в ближайшие недели
27 Октября
23:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал лицом престижного часового бренда
23:35 · Англия. Премьер-лига
Грилиш – о критике Сунесса: «Не знаю, почему он так предвзят ко мне» 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» не планирует менять тренера до чемпионата мира
23:02 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» прокомментировали вести о ножевом ранении своего игрока
22:52 · Англия. Премьер-лига
Абрахам заинтересовал ещё один лондонский клуб слухи
22:42 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Люди думали, что «МЮ» ждут неудачи, но мы намерены бороться за попадание в Лигу чемпионов»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Каземиро выглядит как футболист другого уровня на фоне остальной команды» 2
22:03 · Англия. Премьер-лига
Невеш не является приоритетной целью «Барселоны»
21:07 · Англия. Премьер-лига
В подписании Гюндогана заинтересовался ещё один топ-клуб
21:01 · Англия. Премьер-лига
Два клуба из Лос-Анджелеса претендуют на услуги Роналду
Все новости
Рекомендуем