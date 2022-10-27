Винисиус оценил свои шансы на «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского клуба Винисиус Жуниор рассказал о том, видит ли себя в будущем обладателем «Золотого мяча». Напомним, неделю назад обладателем награды стал одноклубник бразильца в лице нападающего Карима Бензема.

«Вижу ли я себя обладателем «Золотого мяча»? Я продолжаю работать, чтобы совершенствоваться с каждым днём и помогать партнёрам. Командные трофеи – это самое главное. Если команда будет побеждать, то хорошие игроки будут получать индивидуальные призы», – цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 8 голов и 4 результативных паса во всех турнирах. Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от «Барселоны».