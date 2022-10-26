«Реал» хочет продать Азара, но пока в его трансфере никто не заинтересован

Мадридский «Реал» никак не может избавиться от полузащитника Эдена Азара, который в этом сезоне получает крайне мало игрового времени. По информации от журналиста Марио Кортахены, «королевский клуб» принял решение расстаться с бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не обозначила свой интерес к футболисту.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «сливочных». Это при том, что в тот период у полузащитника оставался всего год по контракту с лондонским «Челси».