Анчелотти не хочет рисковать Бензема в матче с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем нападающего Карима Бензема в матче с «Жироной». По информации от издания Marca, француз, скорее всего, пропустит ближайший тур чемпионата Испании.

Напомним, неделю назад Бензема получил травму на тренировке, из-за которой пропустил два последних матча «Реала» против «Севильи» и «РБ Лейпцига». Сейчас главный тренер Карло Анчелотти не хочет преждевременно возвращать игрока на поле, чтобы не усугубить его повреждение.

В этом сезоне Бензема забил 5 голов в чемпионате Испании. Неделю назад футболист получил первый в карьере «Золотой мяч».