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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти не хочет рисковать Бензема в матче с «Жироной»

27 Октября 2022 • 10:28 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем нападающего Карима Бензема в матче с «Жироной». По информации от издания Marca, француз, скорее всего, пропустит ближайший тур чемпионата Испании.

Напомним, неделю назад Бензема получил травму на тренировке, из-за которой пропустил два последних матча «Реала» против «Севильи» и «РБ Лейпцига». Сейчас главный тренер Карло Анчелотти не хочет преждевременно возвращать игрока на поле, чтобы не усугубить его повреждение.

В этом сезоне Бензема забил 5 голов в чемпионате Испании. Неделю назад футболист получил первый в карьере «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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