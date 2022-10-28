Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао получил испанское гражданство

28 Октября 2022 • 13:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.80 2 14.00
30.10 18:15

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао получил испанское гражданство. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Аранка Родригес.

Теперь Милитао не будет считаться иностранным футболистом, что позволит мадридскому «Реалу» пригласить в команду больше легионеров, не нарушая лимит, установленный руководством Ла Лиги.

Напомним, ранее испанским гражданством также обзавелись два других бразильских футболиста «Реала» – Родриго и Винисиус Жуниор.

В данный момент «королевский клуб» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от каталонской «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 22:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол Эспаньол
2.36 3.30 3.20
Видео
29.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Сельта Сельта
3.30 3.30 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Валенсия» будет играть очень агрессивно»
14:19 · Испания. Ла Лига
Хави: «Пока слишком рано говорить о трансферах»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании
13:32 · Италия. Серия А
Испанский топ-клуб заинтересовался Спинаццолой
13:24 · Испания. Ла Лига
Милитао получил испанское гражданство
12:49 · Германия. Бундеслига
Рауль отказался возглавить «Шальке»
11:55 · Испания. Ла Лига
«Реал», скорее всего, продлит контракт с Модричем
10:59 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Не удивлён ситуацией в «Барселоне» 2
10:51 · Испания. Ла Лига
Сетьен рассказал о долге «Барселоны»
10:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет избавиться от трёх игроков, чтобы совершить трансферы в январе 2
09:50 · Голландия. Эредивизие
Симонс рассказал о разнице между «ПСЖ» и «Барселоной»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс 1
05:31 · Испания. Ла Лига
Хенрик Ларссон: «Барселона» - это большое разочарование»
04:43 · Испания. Ла Лига
Иньеста рассказал, как его мучила депрессия
02:07 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги отреагировал на провал испанских клубов в Лиге чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем