Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао получил испанское гражданство. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Аранка Родригес.

Теперь Милитао не будет считаться иностранным футболистом, что позволит мадридскому «Реалу» пригласить в команду больше легионеров, не нарушая лимит, установленный руководством Ла Лиги.

Напомним, ранее испанским гражданством также обзавелись два других бразильских футболиста «Реала» – Родриго и Винисиус Жуниор.

В данный момент «королевский клуб» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от каталонской «Барселоны».