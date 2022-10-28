Асенсио счастлив «Реале» и не хочет уходить

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио счастлив в своей нынешней команде и не хочет менять клубную прописку. По информации от журналиста Хорхе Пикона, испанец хотел бы остаться на «Сантьяго Бернабеу», но при этом не будет этого делать любой ценой.

По сообщениям от источника, Асенсио хочет подписать с «Реалом» новый контракт на выгодных условиях. В противном случае полузащитник в конце сезона покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, в новом сезоне Асенсио не является основным футболистом «Реала». На счету испанца один гол и голевая передача в чемпионате.

В услугах Марко ранее был заинтересован итальянский «Милан».