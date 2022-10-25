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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «Быстро адаптировался в «Реале» благодаря Кроосу и Алабе»

25 Октября 2022 • 11:05 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Жирона
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30.10 18:15

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о том, как быстро адаптировался в «королевском клубе». Напомним, летом немец перебрался в команду из лондонского «Челси» на правах свободного агента.

«Я действительно был удивлён тем, как быстро адаптировался в «Реале». Всё это стало возможным благодаря поддержке от Крооса и Алабы», – сказал Рюдигер на вчерашней пресс-конференции в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Рюдигер в новом сезоне забил уже два гола во всех турнирах за команду Карло Анчелотти. Немец уже успел выиграть с клубом Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Тони Кроос Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Октября 2022 в 11:07
ну в Реале и я бы через пару недель тренировок заиграл )))) не зовут чего-то...
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