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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема не тренировался сегодня с «Реалом»

29 Октября 2022 • 13:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.22 X 6.40 2 13.00
30.10 18:15

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды. Об этом вещает в социальных сетях Madrid Xtra.

Напомним, из-за травмы французу пришлось пропустить два последних поединка «королевского клуба»: сперва в чемпионате Испании против «Севильи», а затем в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига», где «сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.

Таким образом, вероятность участия Бензема в завтрашнем матче Ла Лиги против «Жироны» является крайне маленькой. Ранее сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти не хочет торопить события и предоставит ему возможность полностью восстановиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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