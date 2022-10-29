Бензема не тренировался сегодня с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды. Об этом вещает в социальных сетях Madrid Xtra.

Напомним, из-за травмы французу пришлось пропустить два последних поединка «королевского клуба»: сперва в чемпионате Испании против «Севильи», а затем в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига», где «сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.

Таким образом, вероятность участия Бензема в завтрашнем матче Ла Лиги против «Жироны» является крайне маленькой. Ранее сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти не хочет торопить события и предоставит ему возможность полностью восстановиться.