«Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры по трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Родриго Фаеса, «королевский клуб» хочет уже в ближайшее время договориться о сделке по летнему переходу Беллингема на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» хочет избежать конкуренции со стороны нескольких английских топ-клубов в лице «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже положили глаз на полузащитника.

В этом сезоне Беллингем отметился двумя голами в Лиге чемпионов. Джуд проводит свой третий полноценный сезон в составе дортмундской «Боруссии».