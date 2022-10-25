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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры по трансферу Беллингема

25 Октября 2022 • 15:35 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
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29.10 19:30

Мадридский «Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. По информации от журналиста Родриго Фаеса, «королевский клуб» хочет уже в ближайшее время договориться о сделке по летнему переходу Беллингема на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» хочет избежать конкуренции со стороны нескольких английских топ-клубов в лице «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже положили глаз на полузащитника.

В этом сезоне Беллингем отметился двумя голами в Лиге чемпионов. Джуд проводит свой третий полноценный сезон в составе дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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