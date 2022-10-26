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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес: «РБ Лейпциг» – отличная команда»

26 Октября 2022 • 09:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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30.10 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал первое поражение своей команды в этом сезоне. Напомним, вчера вечером «королевский клуб» уступил на выезде «РБ Лейпцигу» 2:3.

«РБ Лейпциг» – отличная команда. Они отлично справились в первом тайме и доставили нам много проблем. Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых соперников», – сказал Васкес в интервью после матча.

Мадридский «Реал» всё равно гарантировал себе выход в раунд плей-офф, так как в параллельном матче донецкий «Шахтёр» не смог обыграть шотландский «Селтик».

Напомним, во вчерашнем матче не принимали участие Карим Бензема, Лука Модрич и Федерико Вальверде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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