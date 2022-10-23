Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти — про «Реал»: «Это лучшая команда, которую я когда-либо тренировал»

23 Октября 2022 • 09:48 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Севилья
окончен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Итальянский специалист отметил, что вышедшие во втором тайме игроки добавили команде уверенности, которая и помогла «сливочным» одержать победу. Также Анчелотти признался, что ему доставляет удовольствие тренировать нынешний «Реал».

«Мне нравится тренировать эту команду. Я не испытываю трудностей, игроки принимают решения, которые принимаю я. Это одна из лучших, если не лучшая команда, которую я когда-либо тренировал», — цитирует Анчелотти AFP.

Эта победу позволила «Реалу» укрепить своё лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь отрыв от второй «Барселоны» составляет шесть очков, однако каталонцы имеют одну игру в запасе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.22 в 15:00
Эспаньол Эспаньол
Эльче Эльче
1.76 3.80 4.80
Видео
23.10.22 в 17:15
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
3.10 3.30 2.40
Видео
23.10.22 в 19:30
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
2.70 3.10 2.90
Видео
23.10.22 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Альмерия Альмерия
1.28 6.00 11.00
Видео
23.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.50 4.60 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» 1
10:53 · Испания. Ла Лига
Ленгле: «В ближайшие годы «Барселона» снова будет бороться за трофеи» 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» сразятся за немецкого нападающего
09:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — про «Реал»: «Это лучшая команда, которую я когда-либо тренировал»
08:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отметил игру резервистов в матче с «Севильей» 1
07:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» заплатит «Лиону» миллион евро за «Золотой мяч» Бензема
22 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» в концовке дожал «Севилью» 5
22:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - «Атлетик»: прогноз на матч чемпионата Испании – 23 октября 2022
22:18 · Испания. Ла Лига
Модрич проводит 450-й матч за мадридский «Реал»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 5
21:28 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» одержала волевую победу над «Валенсией»
20:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
20:16 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Не встречал игрока лучше Месси» 3
19:15 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» поставил крест на 8-матчевой победной серии «Реал Сосьедада»
18:49 · Италия. Серия А
«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе слухи
Все новости
Рекомендуем