Анчелотти — про «Реал»: «Это лучшая команда, которую я когда-либо тренировал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Итальянский специалист отметил, что вышедшие во втором тайме игроки добавили команде уверенности, которая и помогла «сливочным» одержать победу. Также Анчелотти признался, что ему доставляет удовольствие тренировать нынешний «Реал».

«Мне нравится тренировать эту команду. Я не испытываю трудностей, игроки принимают решения, которые принимаю я. Это одна из лучших, если не лучшая команда, которую я когда-либо тренировал», — цитирует Анчелотти AFP.

Эта победу позволила «Реалу» укрепить своё лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь отрыв от второй «Барселоны» составляет шесть очков, однако каталонцы имеют одну игру в запасе.