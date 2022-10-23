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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Кроос знает о намерении «Реала» продлить его контракт»

23 Октября 2022 • 21:39 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

Как известно, президент клуба Флорентино Перес хотел бы сохранить немецкого футболиста в составе команды, однако тот подумывает о завершении карьеры уже по окончании текущего сезона. По информации Романо, Кроос знает, что в «Реале» рассчитывают продолжить сотрудничество, но по-прежнему не уверен. Решение будет зависеть от различных факторов, включая интересы игрока вне футбола.

Тони Кроос отыграл за «сливочных» 14 матчей в нынешней кампании, записав себе в актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Тони Кроос
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