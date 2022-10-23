Романо: «Кроос знает о намерении «Реала» продлить его контракт»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

Как известно, президент клуба Флорентино Перес хотел бы сохранить немецкого футболиста в составе команды, однако тот подумывает о завершении карьеры уже по окончании текущего сезона. По информации Романо, Кроос знает, что в «Реале» рассчитывают продолжить сотрудничество, но по-прежнему не уверен. Решение будет зависеть от различных факторов, включая интересы игрока вне футбола.

Тони Кроос отыграл за «сливочных» 14 матчей в нынешней кампании, записав себе в актив три результативные передачи.