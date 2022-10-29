Анчелотти: «Камавинга производит лучший эффект именно со скамейки»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о главных преимуществах полузащитника Эдуардо Камавинги. Напомним, француз под руководством итальянца чаще всего появляется на поле со скамейки запасных.

«Я думаю, что Камавинга производит лучший эффект именно со скамейки запасных, потому что он может использовать свои качества и буквально взорвать игру, когда она открыта», – заявил Анчелотти.

Напомним, что Камавинга перебрался в мадридский «Реал» прошлым летом из французского «Ренна». В своём первом сезоне в «сливочной» футболке полузащитник выиграл с командой чемпионат Испании и Лигу чемпионов.