Анчелотти: «Вальверде – лучший полузащитник мира? Думаю, один из лучших»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, считает ли Федерико Вальверде лучшим полузащитником мира. Напомним, на счету уругвайца уже 6 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Вальверде – лучший полузащитник мира? Думаю, один из лучших. Его выступления в этом сезоне стали для всех сюрпризом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча чемпионата Испании с «Жироной».

Напомним, Вальверде пропустил последний матч «Реала» в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига» из-за травмы. Игрок должен принять участие в поединке с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу».