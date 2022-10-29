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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Вальверде – лучший полузащитник мира? Думаю, один из лучших»

29 Октября 2022 • 15:42 Комментировать
Реал Мадрид
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Жирона
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30.10 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, считает ли Федерико Вальверде лучшим полузащитником мира. Напомним, на счету уругвайца уже 6 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Вальверде – лучший полузащитник мира? Думаю, один из лучших. Его выступления в этом сезоне стали для всех сюрпризом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча чемпионата Испании с «Жироной».

Напомним, Вальверде пропустил последний матч «Реала» в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига» из-за травмы. Игрок должен принять участие в поединке с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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