Винисиус: «Сколько голов я забью за сезон? Меня больше волнует количество титулов, которые выиграет «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не стал делать прогноз на то, сколько голов забьёт в этом сезоне. На данный момент на счету бразильца 8 мячей и 4 результативные передачи во всех турнирах.

«Сколько голов я забью за сезон? Я не знаю. Меня больше волнует количество титулов, которые выиграет «Реал». Командные трофеи стоят для меня выше», – цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

В последнем матче прошлого сезона Винисиус забил гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Этот мяч принёс «королевскому клубу» 14-й в истории трофей самого престижного еврокубка.

Винисиус выступает за «сливочных» с 2018 года.