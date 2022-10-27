«Реал» получит 4,7 миллионов евро за то, что стал единственной испанской командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» получит от УЕФА 4,7 миллионов евро за то, что стал единственной испанской командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, «королевский клуб» находится на первом месте в группе с такими командами, как «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтёр» и «Селтик». Для того, чтобы остаться лидером, «сливочным» нужно одержать победу в последнем туре, или же надеяться на ничью в матче «Шахтёр» – «РБ Лейпциг».

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» не смогли выйти из своих групп в Лиге чемпионов. Также эту задачу провалила «Севилья».